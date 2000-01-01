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Франция: снежная буря лишила электричества сотни тысяч домов | Фото: Thinkstock13.01 12:57   MIGnews.com

Франция: снежная буря лишила электричества сотни тысяч домов

В результате снежной бури около 237 тысяч жилых домов остались без света. Стихия обрушилась на северо-западе Франции. По данным газеты Le Figaro скорость порывов ветра временами достигала 146 км/ч.

Регионы Пикардия, Нормандия и Нор-Па-де-Кале в резульате бури пострадали больше всего. По словам министра внутренних дел Брюно Ле Ру, более тысячи человек были эвакуированы.

Из-за сильного ветра и снегопада в 11 департаментах на северо-западе стране объявили "оранжевый" уровень угрозы. По информации местных метеорологических служб, погода должна улучшиться к вечеру пятницы, 13 января.
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