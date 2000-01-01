13.01 11:14 MIGnews.com

В Испании задержали двух подозреваемых в связях с ISIS

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В Испании правоохранительные органы арестовали двух подозреваемых в связях с боевиками террористической группировки "Исламское Государство", известной как ISIS. Подозреваемых задержали в Сеуте – небольшом полуанклаве Испании, сообщает МВД в пятницу, 13 января.Как говорится в сообщении министерства, оба задержанных прошли длительный процесс радикализации. Также они сформировали небольшую группу, которая как предполагается, готовилась совершить террористические атаки в стране.Испания прилагает все усилия, чтобы остановить граждан и не дать им присоединиться к боевикам ISIS. Власти обеспокоены тем, что войдя в ряды группировки, их граждане могут начать устраивать теракты у себя на родине.