В Испании задержали двух подозреваемых в связях с ISIS
В Испании правоохранительные органы арестовали двух подозреваемых в связях с боевиками террористической группировки "Исламское Государство", известной как ISIS. Подозреваемых задержали в Сеуте – небольшом полуанклаве Испании, сообщает МВД в пятницу, 13 января.
Как говорится в сообщении министерства, оба задержанных прошли длительный процесс радикализации. Также они сформировали небольшую группу, которая как предполагается, готовилась совершить террористические атаки в стране.
Испания прилагает все усилия, чтобы остановить граждан и не дать им присоединиться к боевикам ISIS. Власти обеспокоены тем, что войдя в ряды группировки, их граждане могут начать устраивать теракты у себя на родине.