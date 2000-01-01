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YouTube 13.01 10:41   MIGnews.com

Венгрия: оператор получил условное за нападение на беженцев

Венгерского телеоператора Петру Ласло приговорили к трем годам условно за нарушение общественного порядка. Девушка получила скандальную известность после того, как поставила подножку мигрантам во время съемок.

Инцидент произошел осенью 2015 года. Петра Ласло, работавшая на телеканал N1TV снимала сюжет про мигрантов у границе Сербии и Венгрии. После того как группа беженцев стала прорываться через полицейский кордон, оператор решила пнуть ногой двух мигрантов, включая подростка.

Также Петра поставила подножку беженцу с ребенком на руках. И конечно все это было запечатлено на камеры других журналистов. После такого поведения девушку решили уволить с работы.

Во время слушания адвокат Ласло заявил, что она действовала лишь из-за соображений самозащиты.

"Я повернулась и увидела несколько сотен людей, несущихся на меня. Это было очень страшно", - заявила девушка в слезах в суде.

Петра Ласло также пожаловалась на то, что стала объектом травли и получала в свой адрес угрозы.

Судья Иллес Нанаси отклонил доводы самозащиты и постановил, что поведение оператора "идет вразрез с общественными нормами".

В свою очередь, девушка намерена обжаловать решение суда.
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