13.01 11:30 MIGnews.com

Изъятые у журналистов материалы по МН17 приобщат к следствию

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Некоторые фотоматериалы по катастрофе МН17, которые голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс собрали во время пребывания в Донбассе, используют в интересах следствия. Такое решение принял суд Нидерландов, сообщает РИА Новости. При этом часть фото представителей СМИ обязали удалить.Напомним, ранее стало известно, что в аэропорту Амстердама задержали двух журналистов, изучавших в Донбассе обстоятельства крушения малайзийского Boeing. Это произошло, когда они вернулись в страну. У них изъяли все материалы, в том числе фото- и видеоаппаратуру, карты памяти и жесткие диски. Среди изъятого были также “сумки с металлическими частями и объекты, которые могут быть человеческими останками”, писало агентство France Presse со ссылкой на местную прокуратуру.Как рассказал российскому агентству Стефан Бек, суд постановил также уничтожить съемку задержания его коллеги Спеккерса. Представители СМИ протестуют против такого решения.