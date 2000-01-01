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Flickr.com 13.01 10:31   MIGnews.com

В США под поезд попали музыканты группы Tower of Power

Двое музыкантов известной джазовой группы Tower of Power попали в США под поезд, пишет АР.

Сообщается, что барабанщик Дэвид Гарибальди и бас-гитарист Марк Уэгенинген переходили железнодорожные пути недалеко от клуба в городе Окленд, где должен был состояться концерт группы. Мужчин сбил поезд, они находятся в больнице, но информации об их состоянии нет.

Группа Tower of Power с 1968 года записала 18 альбомов и до сих пор пользуется большой популярностью.
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