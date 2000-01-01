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Мужчине дали условный срок за незащищенный секс | Фото: Thinkstock13.01 22:29   MIGnews.com

Мужчине дали условный срок за незащищенный секс

В Швейцарии девушка обратилась с иском в суд на своего напарника, заявив о том, что "её изнасиловали". Суд швейцарского города Лозанна вынес приговор французу, который занялся с девушкой сексом, не используя контрацептив. Как сообщает ТСН со ссылкой на metro.co.uk, партнерша была уверена в обратном.

Как позже выяснили полицейские, 47-летний мужчина ранее был знаком с потерпевшей. Стоит отметить, что половой акт происходил по обоюдному согласию. При этом партнёрша была уверена, что мужчина надел презерватив, тогда как, по его словам, средство защиты "порвалось не вовремя".

Француз решил не сообщать женщине об этом в такой пикантный момент. А, когда все стало ясно, она подала иск об изнасиловании. По словам заявительницы, она бы не согласилась на незащищенный секс.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили 12 месяцев условно. Сам осужденный не согласен с решением и планирует подать апелляцию. Как сообщается, подобный приговор не имеет аналогов в истории государства.
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