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В Москве погиб издатель `Тинькофф-журнала` с женой | Фото:12.12 10:31   MIGnews.com

В Москве погиб издатель "Тинькофф-журнала" с женой

В Москве 8 декабря скончались издатель "Тинькофф-журнала", 29-летний Александр Рай и его супруга.

Команда издания подтвердила эту информацию на официальной странице в Facebook.

"Сегодня мы узнали, что в воскресенье не стало издателя Т—Ж Саши Рая. Это человек, который пять лет назад создал Т—Ж и превратил его из маленького блога банка в то, что вы читаете сейчас. Это был талантливый руководитель, и сегодня мы больше не можем найти слов. Вся команда журнала скорбит. Мы приостанавливаем выпуск на сегодня и завтра", – сказано в сообщении.


По данным Telegram-канала Baza, пара погибла от тяжелого отравления. Погибших обнаружила мать жены Рая, которая не могла связаться с ними по телефону. Вечером на один из звонков ответил пятилетний сын издателя и сказал, что очень голоден, а "мама и папа долго спят". Женщина приехала на квартиру супругов и обнаружила их мертвыми.

Каким именно веществом могли быть отравлены супруги, пока неизвестно. По данным "Интерфакс", признаков насильственной смерти не было.

Как известно, Рай запустил издание «Тинькофф-журнал" в конце 2014 года. До этого мужчина занимал пост главного редактора блога "Нетологии".


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