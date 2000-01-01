12.12 10:15 MIGnews.com

Лужкова хоронят в закрытом гробу

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На церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя тело бывшего градоначальника выставили в закрытом гробу, покрытом российским триколором.Это дало собравшимся повод говорить о том, что обстоятельства смерти бывшего мэра Москвы остаются непроясненными, пишут СМИ.По официальной версии Юрий Михайлович скончался после операции на сердце в Германии, в клинике города Мюнхена. По неофициальной - Лужков скончался в результате анафилактического шока.