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Лужкова хоронят в закрытом гробу 12.12 10:15   MIGnews.com

Лужкова хоронят в закрытом гробу

На церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя тело бывшего градоначальника выставили в закрытом гробу, покрытом российским триколором.

Это дало собравшимся повод говорить о том, что обстоятельства смерти бывшего мэра Москвы остаются непроясненными, пишут СМИ.

По официальной версии Юрий Михайлович скончался после операции на сердце в Германии, в клинике города Мюнхена. По неофициальной - Лужков скончался в результате анафилактического шока.



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