12.12 20:59 MIGnews.com

С базы Цеелим похищена 31 автоматическая винтовка М-16

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12-й канал израильского ТВ сообщил, что в во время песчаной бури, обрушившейся на базу Цеелим днем 12 декабря из оружейной комнаты была похищена 31 автоматическая винтовка М-16.Винтовки были похищены около 14:00. Командир базы узнал о краже в 17:30. Он немедленно объявил на базе комендантский час.В похищении винтовок подозревают двух резервистов.Армия проводит расследование инцидента.