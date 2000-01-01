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С базы Цеелим похищена 31 автоматическая винтовка М-16 Фото: полиция Израиля12.12 20:59   MIGnews.com

С базы Цеелим похищена 31 автоматическая винтовка М-16

12-й канал израильского ТВ сообщил, что в во время песчаной бури, обрушившейся на базу Цеелим днем 12 декабря из оружейной комнаты была похищена 31 автоматическая винтовка М-16.

Винтовки были похищены около 14:00. Командир базы узнал о краже в 17:30. Он немедленно объявил на базе комендантский час.

В похищении винтовок подозревают двух резервистов.

Армия проводит расследование инцидента.


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