12.12 22:33 MIGnews.com

Новые подробности о жертвах историка Соколова

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В сети начали появляться в свободном доступе новые свидетельства того, что историк Олег Соколов, который застрелил и расчленил свою любовницу Анастасию Ищенко, и ранее домогался до молодых студенток. Жительница Петербурга Дарья Анисович рассказала, что Соколов приставал к ней во время её учебы в СПбГУ."Я смотрела на него восторженно, как на талантливого преподавателя, он рассказывал о реконструкции, пригласил с однокурсницами на реконструкторский пикник," - вспоминает Дарья."А после полез целоваться, когда мы катались на лошадях. Я лепетала по-французски "laissez-moi" ("оставьте меня" - прим.ред.) и с трудом отбилась",- рассказала она.Также Анисович отметила, что у Соколова были виды и на других студенток."Я не решалась ничего написать, чтобы не быть обвиненной в желании хайпануть на горячей теме", - признается девушка."Чтобы ничего не связывало меня с этой ужасной историей, чтобы, не дай Бог, не стать публичной, ведь я воспитана по-другому, я была приличной студенткой филфака и обожала историю и литературу Франции. Как и остальные, вероятно", - отметила Дарья.