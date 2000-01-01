12.12 21:11 MIGnews.com

В Индии вспыхнули массовые протесты мусульман

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Парламент Индии одобрил законопроект, подрывающий светскую конституцию страны, предоставляя гражданство представителям немусульманских меньшинств из трех соседних стран.Законопроект был одобрен в среду верхней палатой парламента, сообщает Reuters.За него проголосовали 125 законодателей, тогда как 105 выступили против. Принятый закон направлен на предоставление гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайнам, парсам и сикхам, бежавшим из Афганистана, Бангладеш и Пакистана до 2015 г.Этот шаг правительства премьер-министра Нарендры Моди столкнулся с жестким сопротивлением со стороны оппозиционных партий, групп меньшинств и студенческих организаций. Критики называют законопроект дискриминационным по отношению к мусульманам.Представляя законопроект в верхней палате парламента, министр внутренних дел Амит Шах заявил, что он направлен только на то, чтобы помочь меньшинствам, преследуемым в странах с мусульманским большинством, граничащих с Индией."Мусульманам Индии не о чем беспокоиться, не о чем спорить. Они граждане и останутся гражданами", - подчеркнул Шах.Тем не менее насилие вспыхнуло на этнически разнообразном северо-востоке, поскольку протестующие против законопроекта столкнулись с полицией. Солдаты были развернуты в штате Трипура, подкрепление было направлено в соседний Ассам. Оба штата граничат с Бангладеш, и люди опасаются наплыва поселенцев оттуда.Жители Ассама и соседних штатов обеспокоены тем, что прибывающие поселенцы могут усилить конкуренцию за землю и нарушить демографический баланс региона.