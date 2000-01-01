Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Индии вспыхнули массовые протесты мусульман | Фото:12.12 21:11   MIGnews.com

В Индии вспыхнули массовые протесты мусульман

Парламент Индии одобрил законопроект, подрывающий светскую конституцию страны, предоставляя гражданство представителям немусульманских меньшинств из трех соседних стран.

Законопроект был одобрен в среду верхней палатой парламента, сообщает Reuters.

За него проголосовали 125 законодателей, тогда как 105 выступили против. Принятый закон направлен на предоставление гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайнам, парсам и сикхам, бежавшим из Афганистана, Бангладеш и Пакистана до 2015 г.

Этот шаг правительства премьер-министра Нарендры Моди столкнулся с жестким сопротивлением со стороны оппозиционных партий, групп меньшинств и студенческих организаций. Критики называют законопроект дискриминационным по отношению к мусульманам.

Представляя законопроект в верхней палате парламента, министр внутренних дел Амит Шах заявил, что он направлен только на то, чтобы помочь меньшинствам, преследуемым в странах с мусульманским большинством, граничащих с Индией.

"Мусульманам Индии не о чем беспокоиться, не о чем спорить. Они граждане и останутся гражданами", - подчеркнул Шах.

Тем не менее насилие вспыхнуло на этнически разнообразном северо-востоке, поскольку протестующие против законопроекта столкнулись с полицией. Солдаты были развернуты в штате Трипура, подкрепление было направлено в соседний Ассам. Оба штата граничат с Бангладеш, и люди опасаются наплыва поселенцев оттуда.

Жители Ассама и соседних штатов обеспокоены тем, что прибывающие поселенцы могут усилить конкуренцию за землю и нарушить демографический баланс региона.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:33
Новые подробности о жертвах историка Соколова
21:55
Египет пытается помирить Израиль и группировки Газы
21:27
Нетаниягу: праймериз отменять не нужно
20:59
С базы Цеелим похищена 31 автоматическая винтовка М-16
20:54
ХАМАС продемонстрирует "важнейшее военное достижение"
20:44
Российский суд затягивает апелляцию Наамы Иссахар
20:15
Грета Тунберг отчитала политиков: хватит пиариться
19:47
Народ Ирана крайне недоволен действиями властей
19:25
В Дании предотвратили теракт: проведен масштабный рейд
18:57
В Германии восстановлен институт военных раввинов
18:30
DuPont покупает израильский стартап по опреснению воды
18:06
Семьи, получающие "оплату за убийство", лишаются пособий
16:28
Следующее правительство не добьется мира с ПА, - опрос
16:10
В сети обсуждают отмену "Слуги народа" на ТНТ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus