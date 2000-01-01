12.12 20:44 MIGnews.com

Российский суд затягивает апелляцию Наамы Иссахар

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Рассмотрение апелляции израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в Российской Федерации на 7,5 лет за якобы контрабанду наркотиков, перенесено на неделю.Соответствующее решение российский суд принял в четверг, 12 февраля, сообщает The Jerusalem Post.Так, израильтянка попросила возможности присутствовать в зале суда, а не по видеосвязи, так как, по ее словам, не получила перевода, и поэтому не могла понять, что происходит в суде. В свою очередь мать Наамы Яфа Иссахар находится в Москве и все еще надеется, что ее дочь отпустят.