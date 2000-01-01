Утопающий подросток спасся благодаря Siri

Инцидент произошел в районе города Мейсон-Сити в штате Айова. 18-летний Гаэль Сальседо ехал в колледж на джипе, когда его машина заскользила на обледеневшей трассе и вылетела с дороги. Вода в реке замерзла, но авто пробило лед и стало погружаться в реку.
Сальседо в панике не смог найти свой iPhone в машине, чтобы позвонить спасателям, потому начал кричать команду: "Siri, набери 911". После этого голосовой помощник активизировался, издал звуковой сигнал, и парень смог найти телефон.
Спасатели быстро приехали на место происшествия и оперативно вызволили подростка из тонущей машины. Сальседо доставили в больницу в шоковом состоянии.