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Пожар на `Адмирал Кузнецов`: пострадавших стало больше | Фото:12.12 15:00   MIGnews.com

Пожар на "Адмирал Кузнецов": пострадавших стало больше

Врачи стабилизировали состояние восьмерых пострадавших при пожаре 12 декабря на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, восемь из них решено госпитализировать. При этом, по разным данным, до трех человек могут быть в тяжелом состоянии", - рассказал источник.

Уточняется, что пострадавшим оказывают необходимую амбулаторную и госпитальную помощь. Госпитализированы восемь человек, состояние семерых оценивается как средней степени тяжести, еще одного – как легкой. Два члена экипажа получили травмы дыхательных путей.


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