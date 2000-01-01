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В Дании предотвратили теракт: проведен масштабный рейд | Фото:12.12 19:25   MIGnews.com

В Дании предотвратили теракт: проведен масштабный рейд

Полиция Дании и спецслужбы провели масштабную операцию из-за сообщения о подготовке теракта.

В результате по всей стране в ходе рейдов были арестованы около 20 подозреваемых в причастности к исламистскому терроризму.

Глава Датской службы безопасности и разведки Флемминг Дрейер рассказал, что подозреваемые "руководствовались воинствующим, исламистским мотивом".

"Некоторые арестованные закупили вещи для изготовления взрывчатки и пытались приобрести оружие", – рассказал главный инспектор полиции Копенгагена Ёрген Берген Сков.


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