12.12 19:25 MIGnews.com

В Дании предотвратили теракт: проведен масштабный рейд

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Полиция Дании и спецслужбы провели масштабную операцию из-за сообщения о подготовке теракта.В результате по всей стране в ходе рейдов были арестованы около 20 подозреваемых в причастности к исламистскому терроризму.Глава Датской службы безопасности и разведки Флемминг Дрейер рассказал, что подозреваемые "руководствовались воинствующим, исламистским мотивом"."Некоторые арестованные закупили вещи для изготовления взрывчатки и пытались приобрести оружие", – рассказал главный инспектор полиции Копенгагена Ёрген Берген Сков.