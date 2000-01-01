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В России объяснили похороны Лужкова в закрытом гробу | Фото:12.12 15:18   MIGnews.com

В России объяснили похороны Лужкова в закрытом гробу

Источники из окружения семьи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объяснили, почему чиновника похоронили в закрытом гробу.

Об этом сообщает российское информагентство "Интерфакс".

Уточняется, что родные решили не открывать во время церемонии прощания гроб, который был покрыт флагом РФ, чтобы покойный "остался в памяти живым, энергичным человеком".

Тем временем, в СМИ уже начали строить теории и распространять информацию, будто обстоятельства смерти экс-мэра российской столицы не выяснены.

В свою очередь, источник из окружения Лужкова рассказал, что чиновник скончался из-за редкого осложнения после процедуры обследования сердца.


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