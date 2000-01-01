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Париж: израильского студента избили за разговор на иврите | Фото:12.12 13:44   MIGnews.com

Избиение израильского студента в Париже: новые подробности

Появились новые подробности жестокого избиения в парижском метро израильского студента за разговоры на иврите по телефону.

По данным Haaretz, 30-летний мужчина по имени Йогев вошел в вагон на станции Chateau d’Eau, когда ему позвонил отец, после чего на него напали два человека.

По словам очевидцев, израильского студента услышали рослые африканцы, которые сначала выкрикивали оскорбления антисемитского характера и тыкали в мужчину пальцем. После этого к обидчикам присоединились еще несколько пассажиров.

В итоге, один африканец начал избивать израильтянина, нанося удары по голове, лицу и другим частям тела, из-за чего Йогев потерял сознание. После этого обидчик скрылся, а полиция его так и не задержала.

На место происшествия вызвали медиков, которые доставили пострадавшего в больницу. У израильского студента диагностировали перелом костей носа и сильный ушиб края верхней глазничной щели.

Французская еврейская охранная организация BNVCA посоветовала пострадавшему подать жалобу в полицию. "Новая атака подтверждает, что антисионизм имеет антисемитский характер", – сказано в сообщении.


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