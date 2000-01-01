12.12 13:00 MIGnews.com

Адмирал Кузнецов: среди пострадавших – члены экипажа

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При пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске пострадали два члена экипажа.Об этом сказано в сообщении Министерства обороны Российской Федерации. Пресс-служба Северного флота также уточнила, что очаг задымления был локализован."Двум военнослужащим, участвовавшим с первых минут в локализации задымления и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет. Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы и пожарным расчетом судоремонтного завода очаг задымления был локализован, а также произведена эвакуация рабочих завода", – сказано в сообщении.Также в штабе Северного флота уточнили, что боеприпасов и вооружения на корабле нет. "Задымление было в одном из отсеков" в ходе плановых сварочных работ.