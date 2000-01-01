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Во время пожара на Адмирал Кузнецов были гражданские | Фото:12.12 12:10   MIGnews.com

Во время пожара на "Адмирал Кузнецов" были гражданские

В момент пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" находились гражданские специалисты, ремонтирующие судно, и военные.

Об этом рассказали 12 декабря в пресс-службе центра судоремонта "Звездочка".

"Корабль под флагом стоит, экипаж там все принимает и всем командует, разрешение на работу дает и обеспечивает эти огневые работы экипаж", – сказано в сообщении.

Информации о пострадавших или пропавших среди гражданских у компании нет. По предварительным данным, ранения получили шесть человек, один – в тяжелом состоянии.

Возгорание возникло в энергоотсеке во время сварочных работ в Мурманске. Площадь достигла 600 квадратных метров.


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