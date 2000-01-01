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Пожар на Адмирал Кузнецов: уточненные данные о пострадавших | Фото:12.12 11:24   MIGnews.com

Пожар на Адмирал Кузнецов: уточненные данные о пострадавших

В результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который возник 12 декабря, пострадали шесть человек.

По данным информагентства "Интерфакс", один человек находится в тяжелом состоянии.

"Продолжается борьба за живучесть корабля. Пострадавших из числа гражданских работников 35-го судоремонтного завода нет", – рассказал президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Что примечательно, изначально сообщалось об одном пострадавшем. Шесть человек удалось сразу спасти, а трое пропали без вести. Однако позже спасатели искали только одного человека, поскольку остальных удалось вывести с судна.


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