Пожар на Адмирал Кузнецов: уточненные данные о пострадавших

По данным информагентства "Интерфакс", один человек находится в тяжелом состоянии.
"Продолжается борьба за живучесть корабля. Пострадавших из числа гражданских работников 35-го судоремонтного завода нет", – рассказал президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Что примечательно, изначально сообщалось об одном пострадавшем. Шесть человек удалось сразу спасти, а трое пропали без вести. Однако позже спасатели искали только одного человека, поскольку остальных удалось вывести с судна.