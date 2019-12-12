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В России полыхает `Адмирал Кузнецов`: новые данные | Фото:12.12 11:10   MIGnews.com

В Мурманске полыхает "Адмирал Кузнецов": новые данные

Площадь возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" достигла 600 квадратных метров.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По его словам, площадь пожара уточняется, а на месте ЧП валит густой дым. Собеседник уточнил, что в энергоотсеке загорелись электрокабели.

Пожар на судне тушат силы и средства ГУ МЧС России по Мурманской области и Спецуправления ФПС N48 МЧС России. В Центре судоремонта "Звездочка" уточнили, что пожар возник при огневых работах. Более того, спасателям продолжают поиски последнего пропавшего моряка.

"Найдены живыми и эвакуированы двое числившихся пропавшими без вести. Ведутся поиски еще одного", – сказал источник.





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