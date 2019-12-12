12.12 11:10 MIGnews.com

В Мурманской области загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов". Уже известно о пострадавших.



По предварительным данным, пожар начался в первом отсеке во время сварочных работ – сейчас авианосец стоит "на якоре" для ремонта. pic.twitter.com/vxRqQBHN8b