В Мурманской области загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов". Уже известно о пострадавших.— baza (@bazabazon) December 12, 2019
По предварительным данным, пожар начался в первом отсеке во время сварочных работ – сейчас авианосец стоит "на якоре" для ремонта. pic.twitter.com/vxRqQBHN8b
В Мурманске произошел пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»— Актуальная Россия (@RussiaActually) December 12, 2019
Крейсер загорелся во время ремонтных работ. pic.twitter.com/Dk8uTRE9wo
В Мурманске загорелся крейсер «Адмирал Кузнецов» с людьми на борту https://t.co/5Uz17ZBZYU pic.twitter.com/7RXarjEeyE— FlashNord (@flashnord) December 12, 2019