В Мурманске загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов"
В четверг, 12 декабря, на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" под Мурманском возник пожар.
Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник.
По данным издания, в результате ЧП пострадал человек, трое пропали без вести, а шестерых удалось спасли. Пропавшие на момент возгорания находились в трюме, связь с ними установить не удалось.
Более того, спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова, который отвечал за ремонт судна. Мужчина зашел в рубку во время сварочных работ, когда начался пожар.
Уточняется, что пожар возник во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь возгорания возросла до 120 кв. м. Источник сообщил, что горит дизельное топливо.
Крейсер начали ремонтировать после того, как в феврале 2017 года он вернулся в Североморск из Средиземного моря, где участвовал в военных операциях в Сирии. За время похода "Адмирал Кузнецов" потерял два палубных истребителя.
В Мурманске, рф горит "Адмирал Кузнецов", 3-е человек пропали) Проводили сварочные работы и пожар.. расея!!) pic.twitter.com/xKtmm0iBSd