12.12 10:40 MIGnews.com

В Мурманске загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов"

В Мурманске, рф горит "Адмирал Кузнецов", 3-е человек пропали)

Проводили сварочные работы и пожар.. расея!!) pic.twitter.com/xKtmm0iBSd — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) December 12, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В четверг, 12 декабря, на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" под Мурманском возник пожар.Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник.По данным издания, в результате ЧП пострадал человек, трое пропали без вести, а шестерых удалось спасли. Пропавшие на момент возгорания находились в трюме, связь с ними установить не удалось.Более того, спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова, который отвечал за ремонт судна. Мужчина зашел в рубку во время сварочных работ, когда начался пожар.Уточняется, что пожар возник во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь возгорания возросла до 120 кв. м. Источник сообщил, что горит дизельное топливо.Крейсер начали ремонтировать после того, как в феврале 2017 года он вернулся в Североморск из Средиземного моря, где участвовал в военных операциях в Сирии. За время похода "Адмирал Кузнецов" потерял два палубных истребителя.