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В России загорелся крейсер `Адмирал Кузнецов` | Фото:12.12 10:40   MIGnews.com

В Мурманске загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов"

В четверг, 12 декабря, на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" под Мурманском возник пожар.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным издания, в результате ЧП пострадал человек, трое пропали без вести, а шестерых удалось спасли. Пропавшие на момент возгорания находились в трюме, связь с ними установить не удалось.

Более того, спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова, который отвечал за ремонт судна. Мужчина зашел в рубку во время сварочных работ, когда начался пожар.

Уточняется, что пожар возник во время ремонта в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь возгорания возросла до 120 кв. м. Источник сообщил, что горит дизельное топливо.

Крейсер начали ремонтировать после того, как в феврале 2017 года он вернулся в Североморск из Средиземного моря, где участвовал в военных операциях в Сирии. За время похода "Адмирал Кузнецов" потерял два палубных истребителя.




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