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Израиль экстрадировал российского хакера Буркова в США 12.11 09:58   MIGnews.com

Израиль экстрадировал российского хакера Буркова в США

Российский хакер Алексей Бурков был экстрадирован в США, где он подозревается в причастности к преступлениям в сфере банковской безопасности, в частности, к хищениям с банковских карт.

Россия же, в свою очередь, настаивала на том, чтоб Буркова вернули на Родину, Москва хотела пойти на обмен: Буркова на израильтянку Нааму Иссахар, которая была приговорена к тюремному заключению в России за хранение и контрабанду наркотиков. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отрицала обвинения в контрабанде, за которую её осудили.

Ранее израильские власти обращались к президенту России с просьбой помиловать Иссахар. Известно, что в начале ноября экстрадицию Буркова в США приостановили из-за обращения семьи Иссахар, но позже ходатайство было отозвано, так как мать Наамы Иссахар уверена, что израильские власти добьются освобождения её дочери.


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