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Продюсер Разин скрывает информацию о здоровье Заворотнюк 12.11 08:30   MIGnews.com

Продюсер Разин скрывает информацию о здоровье Заворотнюк

Продюсер Андрей Разин заявил, что рассказывает новости о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк "от чистого сердца". По его словам, родственникам артистки следовало бы держать общественность в курсе, иначе появляются слухи.

"Единственным источником для средств массовой информации являюсь я", - написал Разин в соцсети.

По его словам, он общался с врачом Заворотнюк, потому знает подробности. Продюсер также добавил, что медики сообщали ему "ужасные вещи" о здоровье актрисы.


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