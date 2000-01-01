12.11 11:16 MIGnews.com

Смерть основателя Белых касок: иноСМИ указали на РФ

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Российский МИД распространил комментарий по ситуации вокруг смерти основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье. В заявлении ведомства говорится, что публикации в британской прессе, содержащие намеки на якобы причастность Москвы к происшествию, безосновательны и являются "русофобскими клише".Дипломаты указывают, что, например, The Independent сообщила о смерти Ле Мезюрье, напомнив, что в России его обвинили в шпионаже."Информация подается в искаженном, заангажированном виде", - говорится в сообщении МИД.