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Смерть основателя Белых касок: иноСМИ указали на РФ 12.11 11:16   MIGnews.com

Смерть основателя Белых касок: иноСМИ указали на РФ

Российский МИД распространил комментарий по ситуации вокруг смерти основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье. В заявлении ведомства говорится, что публикации в британской прессе, содержащие намеки на якобы причастность Москвы к происшествию, безосновательны и являются "русофобскими клише".

Дипломаты указывают, что, например, The Independent сообщила о смерти Ле Мезюрье, напомнив, что в России его обвинили в шпионаже.

"Информация подается в искаженном, заангажированном виде", - говорится в сообщении МИД.



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