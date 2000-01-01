12.11 07:16 MIGnews.com
В Дамаске ликвидирован командир Исламского джихада
По сообщениям в арабской прессе сообщается о том, что в результате израильской атаки минувшей ночью в Дамаске убит командир Бригад аль-Кудс Исламского джихада Акрам аль-Аджиур.
Аджиур убит с женой и сыном.
Аджиур был членом политбюро Исламского джихада.
Ликвидация не подтверждена официальными источниками.
Также сообщается об еще одной атаке минувшей ночью в Дамаске близ ливанского посольства. В результате атаки убит один человек и ранены еще шесть.
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