12.11 07:16 MIGnews.com

В Дамаске ликвидирован командир Исламского джихада

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По сообщениям в арабской прессе сообщается о том, что в результате израильской атаки минувшей ночью в Дамаске убит командир Бригад аль-Кудс Исламского джихада Акрам аль-Аджиур.Аджиур убит с женой и сыном.Аджиур был членом политбюро Исламского джихада.Ликвидация не подтверждена официальными источниками.Также сообщается об еще одной атаке минувшей ночью в Дамаске близ ливанского посольства. В результате атаки убит один человек и ранены еще шесть.