12.10 08:31 MIGnews.com

Boeing снова под ударом в новом отчете экспертов

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В пятницу, 11 октября, группа международных авиационных экспертов жестко раскритиковала Boeing и Федеральное авиационное управление США (FAA) за разработку и сертификацию самолета Boeing 737 MAX в новом отчете.Модель запретили по всему миру в марте 2019 года после того, как его автоматизированная система предотвращения срывов, названная MCAS, дала сбой при двух авариях, унесших жизни 346 человек. Самолет Lion Air 737 MAX упал в море у Явы в октябре 2018 года, вскоре после взлета, а в марте 2019 года такой же самолет потерпел крушение после взлета в Эфиопии.Следователи подозревают, что система MCAS автоматически толкала нос самолета вниз, основываясь на показаниях одного неисправного датчика. Новый отчет был заказан FAA в марте после аварии в Эфиопии для анализа процесса, который прошли регуляторные органы FAA при сертификации нового самолета, а также его компьютеризированной системы управления полетом.В отчете говорится, что FAA следовал устаревшим процедурам и не смог применить свои собственные правила, при недостатке в людских ресурсах и экспертных знаниях, чтобы эффективно контролировать работу MCAS.