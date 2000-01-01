Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Влиятельный раввин на юге Израиля домогался к детям | Фото:12.10 08:20   MIGnews.com

Влиятельный раввин на юге Израиля домогался к детям

Влиятельный раввин, осужденный за домогательства к трем сестрам в возрасте 8, 12 и 14 лет в синагоге на юге Израиля, был приговорен к четырем годам тюремного заключения. Суд постановил, что он "использовал свое положение" для совершения деяний.

Семья девочек регулярно встречалась с 70-летним раввином Иегудой Беном Давидом, известным религиозным и духовным лидером в южных городах Ашдод и Ашкелон для консультаций по религиозным, финансовым и медицинским вопросам.

Судья окружного суда Беэр-Шевы Йоэль Иден сказал, что раввин воспользовался "зависимостью семьи от себя".

Бен Давид отрицал какие-либо обвинения и просил суд вынести решение о постановлении приговора, но его просьба была отклонена. В дополнение к тюремному заключению ему также дали один год условно и приказали выплатить 150 000 шекелей ($ 43 000) в качестве компенсации семье жертв за "значительный ущерб", нанесенный жертвам "во многих сферах жизни". Судья Иден сказал, что три обвинителя давали показания в суде.

В 1997 году раввин Бен Давид был осужден за непристойное поведение, но был приговорен только к пяти месяцам общественных работ.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:31
Boeing снова под ударом в новом отчете экспертов
07:45
Террорист обстрелял пост ЦАХАЛа в Иудеи и Самарии
07:16
Вдова канадца, погибшего в тюрьме Ирана, покинула страну
07:03
Названы самые популярные направления у туристов на 2020
06:53
В "Улице Сезам" появится персонаж с мамой-наркоманкой
05:57
Фанат выследил поп-звезду по отражению в зрачках на фото
04:12
Ученые смогли оживить мозг мыши через месяц после ее смерти
03:23
Назван самый вредный вид хлеба
02:28
Машина времени? Странное явление в Кремле попало на видео
01:18
СМИ придумали новую болезнь для Заворотнюк: ответ
23:20
Меган Маркл не получила желаемую тиару на свадьбу
22:37
Трамп покоряет Twitch
21:42
Иерусалиму грозит штраф из-за мусора
21:21
Протесты на границе с Газой: камни, огонь, дымовые гранаты
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus