12.10 08:20 MIGnews.com

Влиятельный раввин на юге Израиля домогался к детям

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Влиятельный раввин, осужденный за домогательства к трем сестрам в возрасте 8, 12 и 14 лет в синагоге на юге Израиля, был приговорен к четырем годам тюремного заключения. Суд постановил, что он "использовал свое положение" для совершения деяний.Семья девочек регулярно встречалась с 70-летним раввином Иегудой Беном Давидом, известным религиозным и духовным лидером в южных городах Ашдод и Ашкелон для консультаций по религиозным, финансовым и медицинским вопросам.Судья окружного суда Беэр-Шевы Йоэль Иден сказал, что раввин воспользовался "зависимостью семьи от себя".Бен Давид отрицал какие-либо обвинения и просил суд вынести решение о постановлении приговора, но его просьба была отклонена. В дополнение к тюремному заключению ему также дали один год условно и приказали выплатить 150 000 шекелей ($ 43 000) в качестве компенсации семье жертв за "значительный ущерб", нанесенный жертвам "во многих сферах жизни". Судья Иден сказал, что три обвинителя давали показания в суде.В 1997 году раввин Бен Давид был осужден за непристойное поведение, но был приговорен только к пяти месяцам общественных работ.