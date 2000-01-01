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Вдова канадца, погибшего в тюрьме Ирана, покинула страну | Фото:12.10 07:16   MIGnews.com

Вдова канадца, погибшего в тюрьме Ирана, покинула страну

Официальные лица Канады заявили, что вдова ирано-канадского ученого-эколога, погибшего в тюрьме в Тегеране, вернулась в Канаду после 18 месяцев содержания под стражей. Марьям Момбейни - вдова Кавуса Саида Эмами, который умер в тюрьме в феврале 2018 года менее чем через месяц после его ареста. Саид Эмами был обвинен в шпионаже в пользу Израиля и Соединенных Штатов.

Власти Ирана заявили, что он совершил самоубийство в своей камере, но семья оспаривает это заявление. Министр иностранных дел Канады Кристиа Фриланд поприветствовала в Твиттере Момбейни дома. "Вы все проявили огромную храбрость в необычайно сложных обстоятельствах. Я думаю сегодня о Вас!" - написала она.

Момбейни запретили покидать Иран с марта 2018 года. Спустя полтора года, она смогла снова увидеть свою семью в Ванкувере. Саид Эмами стал вторым ирано-канадцем, который погиб в тюрьме в Иране. В 2003 году в Тегеране скончалась фотожурналистка Захара Каземи, которая была арестована, фотографируя тюрьму Эвин в Тегеране.

Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном в 2012 году.

Несколько иностранцев, в основном лица с двойным гражданством, содержатся в Иране. Их аресты по ряду причин увеличились с тех пор, как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из иранского ядерного соглашения в мае 2018 года.

Иран, который не признает двойного гражданства, как правило, не предоставляет консульский доступ задержанным лицам, находящимся за пределами страны.


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