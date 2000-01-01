12.10 21:28 MIGnews.com

Германия заморозила поставки оружия для Турции

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Правительство Германии приняло решение приостановить все контракты на поставки вооружений для Турции из-за ее операции на территории Сирии.Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию BILD am SONNTAG."Из-за турецкого военного наступления на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на поставки любых вооружений, которые Турция может использовать в Сирии", - заявил Маас.Он отметил, что Германия придерживается рестриктивной политики экспортного контроля в отношении Анкары еще с 2016 года, особенно после ее наступления в Африне.Отметим, в 2018 году Берлин продал Анкаре военных товаров и техники на 242,8 млн евро, что составляет почти треть всего военного немецкого экспорта. За первые 4 месяца этого года экспорт составил 184,1 млн евро. Турция занимает первое место среди партнеров Германии в этой области.