12.10 19:53 MIGnews.com

Нетаниягу пообещал сделать все, чтобы вернуть Наам Иссахар

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу Яффе Иссахар – матери 26-летней Наам Иссахар, недавно осужденной в Российской Федерации за контрабанду наркотиков, сделать все для освобождения израильтянки.Об этом Нетаниягу в субботу, 12 октября, заявил во время телефонного разговора с матерью Иссахар сказалПремьер попросил у женщины, чтобы она от его имени пожелала своей дочери стойкости, а та, в свою очередь, заявила Нетаниягу, что считает возможным освобождение своей дочери за несколько дней, если Израиль будет действовать правильно.Отметим, девушку в пятницу, 11 октября, приговорили к 7,5 годам лишения свободы за якобы контрабанду наркотиков. Ее арестовали еще шесть месяцев назад после того, как в ее багаже обнаружили около 10 грамм марихуаны во время пересадки в Москве по дороге в Израиль.Приговор вынесли несмотря на личную просьбу о снисхождении со стороны израильского премьера президенту РФ Владимиру Путину.