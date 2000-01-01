12.10 15:03 MIGnews.com

Курды отрицают захват Турцией сирийского города

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Сирийские демократические силы, возглавляемые курдами, отрицают, что поддерживаемые Турцией силы взяли под свой контроль центр Рас-аль-Айна в субботу, 12 октября. Об этом часом ранее сообщил высокопоставленный представитель турецкой службы безопасности.Марван Камишло, представитель военных СМИ SDF, заявил, что силы, поддерживаемые Турцией, вошли в один из районов Рас-аль-Айна, после нескольких часов мощного турецкого обстрела, который вызвал "тактическое отступление" из этого района."Теперь атака SDF начался, и сейчас происходят очень жестокие столкновения", сказал он Reuters. "Столкновения в промышленном районе продолжаются", - объяснил он, сказав, что это была часть Рас-аль-Айна, ближайшая к турецкой границе.