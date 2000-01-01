Турция заявила о захвате сирийского города

При поддержке Турции сирийские повстанцы захватили контроль над центром сирийского пограничного города Рас-эль-Айн в субботу, 12 октября, сказал высокопоставленный представитель турецкой службы безопасности.
"Национальная армия (сирийских повстанцев) взяла под свой контроль центр города сегодня утром. Инспекции проводятся в жилых районах", - заявил представитель агентства Reuters. Турецкие силы усилили бомбардировку Рас-аль-Айна после вторжения. Администрация, возглавляемая курдами, заявила, что в результате наступления около 200 000 человек покинули свои дома.
Эрдоган отверг усиливающуюся критику операции и заявил в пятницу вечером, что Турция "не остановит это, что бы ни говорили кто-либо". Сирийские повстанцы, поддерживаемые Турцией, ранее заявляли, что они перекрыли дорогу, соединяющую Рас-аль-Айн и Тель-Абьяд и с начала операции захватили 18 деревень.
В пятницу Пентагон заявил, что войска США подверглись артиллерийскому обстрелу из турецких боевых установок. Министерство обороны Турции заявило, что их силы не открывали огонь по базе США.