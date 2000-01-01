12.10 14:17 MIGnews.com

Турция заявила о захвате сирийского города

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При поддержке Турции сирийские повстанцы захватили контроль над центром сирийского пограничного города Рас-эль-Айн в субботу, 12 октября, сказал высокопоставленный представитель турецкой службы безопасности."Национальная армия (сирийских повстанцев) взяла под свой контроль центр города сегодня утром. Инспекции проводятся в жилых районах", - заявил представитель агентства Reuters. Турецкие силы усилили бомбардировку Рас-аль-Айна после вторжения. Администрация, возглавляемая курдами, заявила, что в результате наступления около 200 000 человек покинули свои дома.Эрдоган отверг усиливающуюся критику операции и заявил в пятницу вечером, что Турция "не остановит это, что бы ни говорили кто-либо". Сирийские повстанцы, поддерживаемые Турцией, ранее заявляли, что они перекрыли дорогу, соединяющую Рас-аль-Айн и Тель-Абьяд и с начала операции захватили 18 деревень.В пятницу Пентагон заявил, что войска США подверглись артиллерийскому обстрелу из турецких боевых установок. Министерство обороны Турции заявило, что их силы не открывали огонь по базе США.