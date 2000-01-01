12.10 13:52 MIGnews.com

"Иран не оставит нападение на танкер без ответа"

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Иран заявил, что не допустит, чтобы "атака" на танкер в Красном море осталась "без ответа", сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, добавив, что Иран получил "основные" улики в этой "атаке". Об этом сообщает официальное информационное агентство Исламской Республики (IRNA) в субботу, 12 октября.Шамхани назвал "нападение" на иранский танкер "морским пиратством" и "вредом" в международных водах. Целью такой "атаки" является создание небезопасных условий для движения коммерческих судов, заявил он, предупредив, что Иран не допустит, чтобы эта "атака" осталась "без ответа".Для расследования был создан специальный комитет, сказал Шамхани, добавив, что этот комитет вскоре представит свой доклад соответствующим органам для принятия решения. "Изучая существующие кадры и собранную информацию, основные улики этого опасного инцидента были раскрыты", - сказал он.По сообщениям Иранского информационного агентства (ISNA), в пятницу в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии произошел взрыв. Судно принадлежит иранской государственной Национальной Иранской Нефтяной Компании (NIOC).Иранские СМИ ранее заявляли, что взрывы были результатом обстрела ракетами. Представитель компании первоначально предположил, что ракеты могли поступить со стороны Саудовской Аравии. Однако позже компания отозвала эту претензию в официальном заявлении. Компания также опровергла заявление МИД Ирана о том, что предполагаемые ракеты были поставлены из Саудовской Аравии.