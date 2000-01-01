12.10 13:48 MIGnews.com

Российский хакер обратился к семье Иссахар за помощью

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Российский хакер, который содержится в Израиле для экстрадиции в Соединенные Штаты, призвал семью Наам Иссахары, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы за "контрабанду наркотиков", обратиться к израильским чиновникам для обмена заключенными.Иссахар была задержана в Москве по подозрению в контрабанде наркотиков после того, как в её сумке в московском аэропорту было обнаружено 10 грамм марихуаны.Алексей Бурков, российский IT-специалист, был арестован в Израиле в 2015 году по запросу Интерпола. Он сказал, что семья 26-летней Наам Иссахар получила это предложение через его друга в Израиле. Выступая на RT (Russia Today), Бурков заявил, что он "попросил родственников Иссахары поговорить с израильскими дипломатами, но, насколько я понимаю, они заверили семью, что обмена не будет".Сообщается, что посредником выступил Константин Бекенштейн, украинский иммигрант в Израиле, который сказал, что он встретился с Бурковым во время одной из своих предыдущих поездок в страну и посетил его в израильской тюрьме, согласно Haaretz. В пятницу Бекенштейн связался с Яффой Иссахар, матерью Наам: "Как отец двух девочек, я понимаю, через что вы проходите, и желаю вам и вашей семье только хороших вещей. Как ни прискорбно, Наама получит срок от пяти до семи лет. Если вы хотите объединить усилия, чтобы положить конец этому кошмару для Наамы и Алексея, я доступен в любое время. Адвокаты не помогут".Семья Иссахар не ответила на сообщение и сказала Haaretz, что тексты Бекенштейна были заблокированы. "Уже несколько месяцев семья хакера обращается к нам за помощью", - рассказала Яффа Иссахар. "Теперь мы понимаем, что это правда. Наама расплачивается за это".Бурков разыскивается по обвинению в растрате в Соединенных Штатах за "взлом кредитных карт" и "кражу миллионов долларов". Бурков сказал RT, что он "обычный человек", фрилансер из Санкт-Петербурга, который отдыхал со своей девушкой в ​​Израиле, "когда его жизнь перевернулась с ног на голову". Он утверждал, что его "забрали" и заключили под стражу по "стандартной схеме США".В своем посте на Facebook два месяца назад Бекенштейн написал, что, несмотря на неоднократные просьбы российских чиновников, Израиль не спешит освобождать Буркова. "Русские готовы отдать Иссахар в обмен на Алексея Буркова, - писал он, - но Израиль ничего не делает". "Единственная причина, по которой Россия не освобождает Нааму, - это отказ Израиля освободить Буркова ... Решение не в Москве, а там, в Иерусалиме", - заявил Бекенштейн.RT пишет, что "израильское правительство скрывает тот факт, что такая возможность существует и что Россия готова сделать это. Никто не знает, что они привезут ее домой, если захотят." Говорится, что семья Буркова "предложила российскому МИДу договориться об обмене пленными между двумя странами", добавив, что "российские дипломаты, которые пытаются помочь ему, говорят, что его ситуация становится все серьезнее".Бекенштейн сказал Haaretz, что российские власти не установили с ним официальных контактов и не просили его связаться с семьей Иссахар, но он решил сделать это самостоятельно. Он также рассказал, что через Буркова и его адвокатов он узнал, что российские чиновники якобы делали предыдущие попытки предложить обмен с "израильтянами в закрытых учреждениях в России".