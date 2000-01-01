12.10 13:04 MIGnews.com

Из Сирии выехало 200 000 человек с момента наступления

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В субботу, 12 октября, возглавляемая сирийцами, курдская администрация в северо-восточной Сирии заявила, что в результате военных операций Турции 191 069 человек покинули свои дома.В заявлении курдского ведомства говорится, что наступление вызвало волны перемещения из Дайрика, также известного как аль-Маликия, на иракской границе в Кобани, примерно в 400 км к западу.Организация Объединенных Наций в пятницу сообщила, что приблизительно 100 000 человек оставили свои дома в северной Сирии, так как наступление началось в среду.