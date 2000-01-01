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Хайфа: неонацисты осквернили британское военное кладбище | Фото:12.10 12:49   MIGnews.com

Хайфа: неонацисты осквернили британское военное кладбище

В пятницу, 11 октября, в Хайфе вандалы разрисовали около 20 надгробий на британском кладбище для жертв в Первой и Второй мировых войнах свастиками, сообщила полиция.

Инцидент на военном кладбище в Хайфе расследуется как преступление на почве ненависти. Три ряда надгробий были полностью разбиты, сообщил сайт новостей Walla. Могилы также были разграблены на соседнем кладбище Темплер.

Британское военное кладбище на улице Яфо в городе временно закрыто для посетителей.

Смотритель Адель Мор, который 30 лет обслуживал кладбище от имени британских властей, сказал, что инцидент "причиняет боль сердцу". "Почему кто-то хочет причинять боль в таком месте, как это? Я совсем не понимаю этого", - сказал Мор.

305 солдат, которые сражались в регионе в Первой мировой войне, похоронены здесь, 86 из них неопознаны, наряду с 36 жертвами Второй мировой войны. Большинство солдат погибли в районных больницах, а некоторые были убиты на поле боя.

В ходе отдельного инцидента около 35 надгробий были повреждены в пятницу на кладбище в северном израильском городе Нацарет-Иллит, в результате акта вандализма. Большинство поврежденных надгробий находились в еврейской части кладбища, а некоторые в нееврейской части. Следователи собрали улики и начали расследование, говорится в заявлении полиции.


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