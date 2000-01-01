12.10 12:49 MIGnews.com

Хайфа: неонацисты осквернили британское военное кладбище

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В пятницу, 11 октября, в Хайфе вандалы разрисовали около 20 надгробий на британском кладбище для жертв в Первой и Второй мировых войнах свастиками, сообщила полиция.Инцидент на военном кладбище в Хайфе расследуется как преступление на почве ненависти. Три ряда надгробий были полностью разбиты, сообщил сайт новостей Walla. Могилы также были разграблены на соседнем кладбище Темплер.Британское военное кладбище на улице Яфо в городе временно закрыто для посетителей.Смотритель Адель Мор, который 30 лет обслуживал кладбище от имени британских властей, сказал, что инцидент "причиняет боль сердцу". "Почему кто-то хочет причинять боль в таком месте, как это? Я совсем не понимаю этого", - сказал Мор.305 солдат, которые сражались в регионе в Первой мировой войне, похоронены здесь, 86 из них неопознаны, наряду с 36 жертвами Второй мировой войны. Большинство солдат погибли в районных больницах, а некоторые были убиты на поле боя.В ходе отдельного инцидента около 35 надгробий были повреждены в пятницу на кладбище в северном израильском городе Нацарет-Иллит, в результате акта вандализма. Большинство поврежденных надгробий находились в еврейской части кладбища, а некоторые в нееврейской части. Следователи собрали улики и начали расследование, говорится в заявлении полиции.