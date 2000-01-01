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Турция усилила бомбардировку приграничного города в Сирии | Фото:12.10 10:42   MIGnews.com

Турция усилила бомбардировку приграничного города в Сирии

Турецкие войска усилили бомбардировку вокруг города на северо-востоке Сирии в субботу, 12 октября, на четвертый день наступления на курдских боевиков. Ранее в субботу американские войска в регионе подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций.

Соединенные Штаты активизировали свои усилия, чтобы убедить Анкару прекратить вторжение против поддерживаемых США курдских сил, заявив, что Анкара наносит "большой вред" связям и может столкнуться с санкциями. Турция начала наступление после того, как президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и сообщил о выведении американских войск, которые сражались вместе с курдскими силами.

В пятницу вечером Эрдоган отклонил усиливающуюся международную критику операции и заявил, что Турция "не остановит ее, что бы ни говорили".

Атаки усилились вокруг сирийского Рас-аль-Айна, одного из двух приграничных городов, сообщил журналист Reuters через границу в турецком городе Джейланпинар. По его словам, из самого города Рас-аль-Айн раздаются сильные выстрелы, летали самолеты.

По словам другого репортера Reuters, в Тель-Абъяде примерно в 120 км к западутоде звучали выстрелы.

Военный наблюдатель сообщил о более 100 погибших с первых дней штурма. Организация Объединенных Наций заявила, что 100 000 человек покинули свои дома. В субботу утром министерство обороны Турции заявило, что 415 боевиков YPG были "обезврежены" с начала операции.


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