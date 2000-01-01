12.10 10:18 MIGnews.com

В Турции задержаны два террориста ИГ

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Турецкая полиция задержала двух российских граждан, которые обвиняются в соучастии в террористической организации ИГ, сообщает РИА Новости."Подтверждаем факт задержания Рашида Еникеева и Эланы Рахмановой, другие обстоятельства выясняем", - указано в заявлении дипломатического представительства РФ в Турции.Еникеев находится в международном розыске по обвинению в терроризме, в последнее время он занимался нелегальной переправкой в Турцию и размещением жен погибших в Сирии боевиков.