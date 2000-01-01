13.10 00:05 MIGnews.com

Коровы затоптали спасителя собак

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Пожилой мужчина скончался под копытами стада коров, когда пытался спасти от них же своих домашних любимцев в британском графстве Восточный Сассекс.Когда 67-летний Джон Макнамара контролировал пастбище, прогуливаясь по угодьям с тремя лабрадорами, стадо неожиданно начало движение. Мужчина успел увести из опасной зоны двух собак, а третий, уже постаревший пес, не успел сбежать. Когда фермер вернулся за любимцем, то сам попал под копыта коров.По информации Daily Mail, с 2000 года в Британии под копытами рогатого скота погибло 80 человек и только три из них имели непосредственное отношение к скотоводству, остальные просто оказались "не в том месте, не в то время".