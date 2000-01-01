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Фото из архива 12.10 08:15   MIGnews.com

Турция: у нас есть доказательство убийства Хашогги

Правительство Турции сообщило представителю США, что располагает аудио- и видеозаписями, подтверждающими убийство журналиста из Саудовской Аравии Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает Washington Post.

"Запись голоса из посольства рассказывает, что случилось с Джамалом после входа в него", - сказал один из источников, располагающих оригиналом записи.

Напомним, 2 октября Хашогги вошел в консульство Саудовской Аравии, чтобы получить документ, подтверждающий его развод. С тех пор журналиста не видели, тревогу забила его невеста, которая все время его отсутствия ждала под зданием консульства.

Хашогги был ярым критиком политики современного руководства Эр-Рияда, особенно, что касается военного вмешательства. Перед своим переездом в Турцию, он получил официальное предупреждение от властей.


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