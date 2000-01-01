Видео: арест палестинского террориста

ЦАХАЛ выпустил видео ареста 19-летнего арабского террориста, ответственного за нападение с ножом около военной базы.
В ночь на четверг израильские силы безопасности выследили и задержали 19-летнего террориста, жителя палестинского села Сихем, что около Наблуса.
Представитель ЦАХАЛа сообщил, что силы безопасности по-прежнему работают над выслеживанием террориста, ответственного за стрельбу на заводе в промышленной зоне Баркан в Самарии.
По словам представителя армии, несколько подозреваемых в связях с террористом были взяты под стражу. Кроме того, военные и пограничная полиция обнаружили незаконный пистолет, хранившийся в деревне Ар-Рам к югу от Рамаллы.