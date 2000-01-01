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скриншот с видео YouTube 12.10 08:46   MIGnews.com

Видео: арест палестинского террориста

ЦАХАЛ выпустил видео ареста 19-летнего арабского террориста, ответственного за нападение с ножом около военной базы.

В ночь на четверг израильские силы безопасности выследили и задержали 19-летнего террориста, жителя палестинского села Сихем, что около Наблуса.

Представитель ЦАХАЛа сообщил, что силы безопасности по-прежнему работают над выслеживанием террориста, ответственного за стрельбу на заводе в промышленной зоне Баркан в Самарии.

По словам представителя армии, несколько подозреваемых в связях с террористом были взяты под стражу. Кроме того, военные и пограничная полиция обнаружили незаконный пистолет, хранившийся в деревне Ар-Рам к югу от Рамаллы.


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