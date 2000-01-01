12.10 07:21 MIGnews.com

После Америки: Израиль запретил полеты F-35

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Израиль , вслед за Соединенными Штатами, приостановил полеты всех истребителей пятого поколения F-35 Адир.В США запрещены полеты F-35А и F-35В командующий ВВС генерал Амирам Норкин решил “провести необходимые инспекции”. В случае, если F-35 потребуются для выполнения срочных оперативных задач они “полностью готовы”.Причиной запрета на полеты является авария одного из F-35 в Южной Каролине на прошлой неделе. В результате самолет разбился, но пилоту удалось спасти.По данным первоначального расследования, причиной аварии стал дефект топливной трубы в двигателе. В настоящий момент проверяются, и, в случае необходимости заменяются такие трубки в двигателях F-35.