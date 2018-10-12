12.10 19:09 MIGnews.com
В Индии самолет врезался в стену аэропорта
Самолет компании Air India Boeing 737 при взлете из аэропорта индийского города Тричинополи, расположенного на юге страны, задел оградительную стену воздушной гавани своими шасси.
Об этом в пятницу, 12 октября сообщает CNN
.
По данным издания, самолет, который следовал в Дубай, вылетел из южноиндийского города примерно в 1:30 утра, но был вынужден сесть в Мумбаи.
"Было принято решение посадить самолет в Мумбаи в качестве меры предосторожности", - говорится в заявлении.
Вскоре они вылетели в Дубаи на другом самолете.
Во время инцидента на борту воздушного судна находилось 130 пассажиров и шесть членов экипажа.
Отмечается, что самолет успешно приземлился, однако пилота были ранены.
В отношении обоих пилотов аварийного лайнера проводится проверка, они временно отстранены от работы.
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