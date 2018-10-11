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На Австралию обрушился сокрушительный торнадо | Фото:12.10 16:54   MIGnews.com

На Австралию обрушился сокрушительный торнадо

На австралийский штат Квинслед обрушился мощный торнадо, в результате чего тысячи домов остались без электроэнергии.

Об этом в пятницу, 12 октября сообщается в сюжете ТСН, передает Корреспондент.net.

Отмечается, что сильный ветер двигался со скоростью 144 километров в час.


Вслед за мощным градом начался ураган и массивный ливень, говорится в сюжете.

Стихия повредила многие дома и уничтожила урожай местных жителей.



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