12.10 16:54 MIGnews.com
На Австралию обрушился сокрушительный торнадо
На австралийский штат Квинслед обрушился мощный торнадо, в результате чего тысячи домов остались без электроэнергии.
Об этом в пятницу, 12 октября сообщается в сюжете ТСН, передает Корреспондент.net
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Отмечается, что сильный ветер двигался со скоростью 144 километров в час.
Вслед за мощным градом начался ураган и массивный ливень, говорится в сюжете.
Стихия повредила многие дома и уничтожила урожай местных жителей.
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