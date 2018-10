12.10 15:46 MIGnews.com

#Germany High speed train Frankfurt-Cologne caught fire. No injured. Ongoing investigation on the causes. @jihadi_threat @MossadNews @Trecy_Di pic.twitter.com/ofGgVcTs7o

Train catches fire in southern Germany; no injuries: The train caught fire on the journey between Frankfurt and Cologne. https://t.co/f0Au8x9mVS #ImpeachTrump #ImpeachKavanaugh pic.twitter.com/UPLOkdSu9B