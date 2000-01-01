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Фото из архива 12.10 15:09   MIGnews.com

Евреев не пустили на мероприятие с участием лейбористов

Еврейским журналистам и активистам, которые выступают против антисемитизма, было запрещено участвовать в мероприятии, организованном членами лейбористской партии Великобритании.

В четверг в Лондоне состоялось выступление доверенного лица лидера партии Джереми Корбина Джона Макдоннелла, сообщает Arutz Sheva.

Десятки евреев, которые имели пропуски на мероприятие, но ранее высказывались по поводу антисемитизма партии, в последний момент получили сообщение о том, что их разрешение на вход было аннулировано, хотя мероприятие состоялось.

Позднее организаторы события обвинили журналистов и блоггеров, которые не смогли пройти по своим пропускам, в распространении ложной информации накануне мероприятия. После начала выступления некоторым журналистам позволили войти, однако за это им пришлось доплатить по 10 долларов.


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