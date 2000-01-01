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В Калифорнии вандал нарисовал дьявола синагоге | Фото:12.10 15:28   MIGnews.com

В Калифорнии вандал нарисовал дьявола на синагоге

Полиция задержала мужчину, который разложил костер у здания синагоги в Северной Калифорнии, а также вырвал из клумбы несколько растений и нарисовал дьявола на одной из стен этого религиозного объекта.

Об этом в четверг, 12 октября сообщает The Times of Israel.

По данным издания, 37-летний житель калифорнийского города Модесто Бретт Биснетт может быть обвинен в вандализме.

При аресте мужчина заявил правоохранителям, что нарисовать дьявола на стенах синагоги ему приказал Бог.

Согласно информации издания The Sacramento Bee, злоумышленник сжег маленького игрушечного медведя.


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