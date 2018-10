12.10 15:28 MIGnews.com

В Калифорнии вандал нарисовал дьявола на синагоге

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Полиция задержала мужчину, который разложил костер у здания синагоги в Северной Калифорнии, а также вырвал из клумбы несколько растений и нарисовал дьявола на одной из стен этого религиозного объекта.Об этом в четверг, 12 октября сообщает The Times of Israel По данным издания, 37-летний житель калифорнийского города Модесто Бретт Биснетт может быть обвинен в вандализме.При аресте мужчина заявил правоохранителям, что нарисовать дьявола на стенах синагоги ему приказал Бог.Согласно информации издания The Sacramento Bee, злоумышленник сжег маленького игрушечного медведя.