12.10 15:28 MIGnews.com
В Калифорнии вандал нарисовал дьявола на синагоге
Полиция задержала мужчину, который разложил костер у здания синагоги в Северной Калифорнии, а также вырвал из клумбы несколько растений и нарисовал дьявола на одной из стен этого религиозного объекта.
Об этом в четверг, 12 октября сообщает The Times of Israel
.
По данным издания, 37-летний житель калифорнийского города Модесто Бретт Биснетт может быть обвинен в вандализме.
При аресте мужчина заявил правоохранителям, что нарисовать дьявола на стенах синагоги ему приказал Бог.
Согласно информации издания The Sacramento Bee, злоумышленник сжег маленького игрушечного медведя.
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