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Фото из архива 12.10 13:42   MIGnews.com

Делегация Саудовской Аравии прибыла в Турцию по делу Хашогги

Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Турцию в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашогги, сообщают турецкие СМИ.

В четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Турция приняла предложение Саудовской Аравии о создании совместной рабочей группы для расследования пропажи Хашогги.

Как сообщалось ранее, правительство Турции сообщило представителю США, что располагает аудио- и видеозаписями, подтверждающими убийство журналиста из Саудовской Аравии Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.


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