Делегация Саудовской Аравии прибыла в Турцию по делу Хашогги
Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Турцию в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашогги, сообщают турецкие СМИ.
В четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Турция приняла предложение Саудовской Аравии о создании совместной рабочей группы для расследования пропажи Хашогги.
Как сообщалось ранее, правительство Турции сообщило представителю США, что располагает аудио- и видеозаписями, подтверждающими убийство журналиста из Саудовской Аравии Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.