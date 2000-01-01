ЦАХАЛ арестовал пособников террориста в Баркан

ЦАХАЛ арестовал несколько новых подозреваемых в рамках продолжающегося преследования террориста, напавшего в промышленной зоне Баркан Ашрафа Наалова. Об этом сообщает The Times of Israel.
На следующее утро после ареста подозреваемых в соучастии, военные вернулись к поиску 23-летнего Наалова, который бежал с момента совершения теракта на заводе в промышленной зоне Баркан, где он работал. В результате теракта погибло два человека и еще одна женщина была ранена.
Отметим, ранее ЦАХАЛ задержал мать и сестру террориста, совершившего нападение в зоне Баркан, а в ночь на пятницу был арестован 19-летний террорист, ответственный за нападение с ножом около военной базы.