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Фото из архива 12.10 12:51   MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал пособников террориста в Баркан

ЦАХАЛ арестовал несколько новых подозреваемых в рамках продолжающегося преследования террориста, напавшего в промышленной зоне Баркан Ашрафа Наалова. Об этом сообщает The Times of Israel.

На следующее утро после ареста подозреваемых в соучастии, военные вернулись к поиску 23-летнего Наалова, который бежал с момента совершения теракта на заводе в промышленной зоне Баркан, где он работал. В результате теракта погибло два человека и еще одна женщина была ранена.

Отметим, ранее ЦАХАЛ задержал мать и сестру террориста, совершившего нападение в зоне Баркан, а в ночь на пятницу был арестован 19-летний террорист, ответственный за нападение с ножом около военной базы.


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